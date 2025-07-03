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26-летний Деандре Эйтон подписал контракт с «Лейкерс» — ESPN

26-летний Деандре Эйтон подписал контракт с «Лейкерс» — ESPN
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26-летний центровой, представляющий Багамские острова, Деандре Эйтон достиг договорённости о подписании контракта с руководством калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно условиям соглашения, за предстоящий сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деандре получит $ 34 млн от «Лейкерс» и «Портленда», за который выступал последние два года.

Напомним, в минувшем сезоне Эйтон набирал 14,4 очка, делал 10,2 подбора, отдавал 1,6 передачи, а также совершал 1,0 блок-шота.

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