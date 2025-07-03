Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» — Чарания

Центровой Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает инсайдер Шхэмс Чарания.

Как информирует источник, за следующий сезон центровой получит $ 34 млн от «Портленда» и «Лейкерс».

Напомним, Эйтон ранее выкупил свой контракт и готов выйти на рынок свободных агентов.

В прошлом сезоне Эйтон играл в составе «Портленда».

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс негативно высказался о центровом. Баскетболист в среднем набирал 14,4 очка и совершал 10,2 подбора.