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Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» — Чарания

Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» — Чарания
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Центровой Деандре Эйтон подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает инсайдер Шхэмс Чарания.

Как информирует источник, за следующий сезон центровой получит $ 34 млн от «Портленда» и «Лейкерс».

Напомним, Эйтон ранее выкупил свой контракт и готов выйти на рынок свободных агентов.

В прошлом сезоне Эйтон играл в составе «Портленда».

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс негативно высказался о центровом. Баскетболист в среднем набирал 14,4 очка и совершал 10,2 подбора.

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