Мать погибшего Яниса Тиммы опубликовала пост в день его рождения

Аусма Тимма, мать погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, который посвятила сыну. Аусма оставила публикацию 2 июля — в день рождения Яниса. Спортсмену исполнилось бы 33 года.

«Ты был, есть и будешь — моя гордость, моя любовь, моё солнце и мой ангел-хранитель», – написала Аусма.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: