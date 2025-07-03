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Владимир Гомельский назвал игрока, который подойдёт ЦСКА после ухода Амата М'Бая

Владимир Гомельский назвал игрока, который подойдёт ЦСКА после ухода Амата М'Бая
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно тяжёлого форварда, который подошёл бы ЦСКА после ухода француза Амата М'Бая.

Специалист высказал мнение, что подходящей кандидатурой мог бы стать 24-летний испанец Хайме Прадилья, выступающий за «Валенсию».

«Очень многое будет зависеть от объёма бюджета ЦСКА на новый сезон. Клуб уже подписал Чадова, есть Антонов. Но если смотреть шире, то по стилю и трудовой этике для ЦСКА очень подходит испанец Хайме Прадиллья», — написал Гомельский.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру М'Бай.

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