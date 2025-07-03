«Майами» объявил о подписании контракта с Владиславом Голдиным

«Майами Хит» объявил о подписании Владислава Голдина на двусторонний контракт, сообщает официальная страница клуба в социальной сети X.

Двусторонний контракт позволяет Голдину принять участие в 50 из 82 матчей регулярного чемпионата, а остальное время он может провести в G-лиге.

Голдин ранее не был выбран во втором раунде драфта НБА — 2025. Он котировался на уровне 50-х номеров. В прошедшем сезоне баскетболист провёл 37 матчей за команду Мичиганского университета в NCAA. Его статистика: 16,6 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи.