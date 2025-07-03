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Леброн Джеймс предупредил «Оклахому» после её чемпионства в НБА

Леброн Джеймс предупредил «Оклахому» после её чемпионства в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» быть готовым к тому, что соперники будут воспринимать её гораздо серьёзнее. Напомним, «Оклахома» стала чемпионом НБА в минувшем сезоне.

«Они будут великолепны ещё долгие годы. Но теперь они будут не только охотниками, но и добычей для других. Когда становишься чемпионом, начинается другая динамика», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

Напомним, в финальной серии НБА минувшего сезона «Оклахома» в семи матчах победила «Индиану Пэйсерс».

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