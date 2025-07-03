Егор Дёмин предстал в полный рост в форме «Бруклина» с буквой «Ё» на спине

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции защитника за «Бруклин Нетс», опубликовал в социальных сетях фотографии в игровой форме своей новой команды.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Как и сообщалось ранее, его фамилия на майке будет написана с буквой «Ё». Напомним, на прошедшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дёмин был выбран под общим восьмым номером, что стало новым национальным рекордом для российских баскетболистов.

Предыдущее достижение принадлежало Ярославу Королёву, которого выбрали под 12-м номером в 2005 году. В ближайшее время Егор присоединится к «Бруклину» для участия в Летней лиге НБА — 2025.