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Доставка еды предложила Дёмину пожизненный запас роллов после истории с буквой «Ё»

Доставка еды предложила Дёмину пожизненный запас роллов после истории с буквой «Ё»
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Одна из известных сетей доставки еды оригинально отреагировала на новость о том, что 19-летний российский защитник Егор Дёмин будет выступать за «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под фамилией «Dёmin».

Компания предложила спортсмену пожизненный запас роллов, если он согласится заменить букву в своей фамилии на логотип бренда.

«Наш парень продавил НБА — теперь 19-летний баскетболист будет играть за «Бруклин» с фамилией «Dёmin» на спине. Буква «Ё» впервые в истории оказалась на форме спортсмена НБА. За такую преданность родной букве «Ё» у нас — встречное предложение» — сказано в телеграм-канале доставки.

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