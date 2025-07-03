Инсайдер объяснил, почему решение Луки Дончича — главная интрига межсезонья в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал своё мнение о ситуации со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках нынешнего межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я бы даже сказал, что самым важным событием этого межсезонья в НБА станет решение Луки Дончича — продлевать контракт или нет. От этого зависит не только стратегия «Лейкерс», но и, по сути, планы всей лиги», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

Отметим, что «Лейкерс» могут предложить Дончичу продление контракта, и, по слухам, речь идёт о четырёхлетнем контракте на сумму $ 229 млн, который он может принять начиная со 2 августа.