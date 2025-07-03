Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер объяснил, почему решение Луки Дончича — главная интрига межсезонья в НБА

Инсайдер объяснил, почему решение Луки Дончича — главная интрига межсезонья в НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал своё мнение о ситуации со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках нынешнего межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я бы даже сказал, что самым важным событием этого межсезонья в НБА станет решение Луки Дончича — продлевать контракт или нет. От этого зависит не только стратегия «Лейкерс», но и, по сути, планы всей лиги», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

Отметим, что «Лейкерс» могут предложить Дончичу продление контракта, и, по слухам, речь идёт о четырёхлетнем контракте на сумму $ 229 млн, который он может принять начиная со 2 августа.

Сейчас читают:
Леброн, твоё время в «Лейкерс» вышло: 5 причин двигаться дальше
Леброн, твоё время в «Лейкерс» вышло: 5 причин двигаться дальше
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android