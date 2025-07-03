В НБА готовится обмен с участием рекордного числа команд

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсуждается потенциальный масштабный обмен с участием семи команд, центральной фигурой которого выступает звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант. Об этом информирует The Athletic. Ранее поступали сообщения, что «Финикс Санз» обменял Дюранта в «Хьюстон Рокетс» без участия третьих клубов. Следует отметить, что любые сделки, достигнутые этим летом, будут официально оформлены только начиная с 6 июля 2025 года.

«Рокетс» и «Санз» работают над расширением сделки по обмену Кевина Дюранта, которая может перерасти в соглашение с участием рекордных семи команд. По информации источников в лиге, помимо «Хьюстона» и «Финикса», в переговорах также задействованы «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз».

Сделка пока не является неизбежной — детали продолжают обсуждаться. Возможный обмен с участием семи команд отличается беспрецедентной сложностью. Несмотря на то что подобное соглашение стало бы сенсационной темой для обсуждения, значительных неожиданных поворотов в переговорах пока не произошло. На данный момент большинство обсуждаемых вариантов сделки не содержат каких-то по-настоящему удивительных элементов», — сказано в статье.