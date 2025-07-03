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Сын Леброна прокомментировал будущее отца в «Лейкерс»

Сын Леброна прокомментировал будущее отца в «Лейкерс»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс отреагировал на слухи по поводу возможного ухода отца и звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса из лос-анджелесского клуба.

«Один из моих друзей позвонил и спросил, где я собираюсь играть, потому что видел моего отца в новостях. Я даже не знал, о чём идёт речь — обычно я не обращаю внимания на подобные вещи и многое из происходящего проходит мимо меня. Мы с отцом не обсуждали его решения или ситуацию в «Лейкерс».

Он всегда советует мне не отвлекаться на внешние обстоятельства и сосредотачиваться на том, что действительно поможет мне расти и становиться лучше. Я уверен, что «Лейкерс» в этом году станут ещё сильнее. Главное — каждый день работать в зале и двигаться вперёд», — приводит слова Джеймса-младшего ESPN US.

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