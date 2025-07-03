Егор Дёмин назвал своего любимого артиста, сериал и увлечение, вспомнив о России

19-летний российский защитник Егор Дёмин, представляющий команду «Бруклин Нетс» в НБА, в интервью пресс-службе «Нетс» ответил о своих предпочтениях и увлечениях.
— Любимый контент-мейкер?
— Кай Сенат.
— Любимое шоу?
— «Как я встретил вашу маму».
— Любимый артист?
— Sade.
— Какой секретный талант?
— Я готовлю. Готовлю всё. Это одно из моих больших увлечений. Больше всего люблю готовить пасты. Любые виды пасты. Готовлю ужин для себя каждый вечер.
— Какой твой рекорд по очкам в матче на любом уровне?
— Я бы сказал, что около 35.
— Какое твоё главное воспоминание [об НБА] как у фаната?
— Финал НБА 2016 года. Это мой первый финал, который я посмотрел.
— Кольцо с двойным ободом или без сетки?
— Уф, с двойным.
— Можешь показать своё любимое празднование?
— Я сжимаю кулак и слегка трясу им. Также я слегка топаю, когда попадаю трёхочковый.
— Какой твой любимый никнейм?
— Йей.
— Какие у тебя установлены обои на телефоне и почему?
— Это похоже на поле в России. Я сам его сфотографировал.