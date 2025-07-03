Егор Дёмин назвал своего любимого артиста, сериал и увлечение, вспомнив о России

19-летний российский защитник Егор Дёмин, представляющий команду «Бруклин Нетс» в НБА, в интервью пресс-службе «Нетс» ответил о своих предпочтениях и увлечениях.

— Любимый контент-мейкер?

— Кай Сенат.

— Любимое шоу?

— «Как я встретил вашу маму».

— Любимый артист?

— Sade.

— Какой секретный талант?

— Я готовлю. Готовлю всё. Это одно из моих больших увлечений. Больше всего люблю готовить пасты. Любые виды пасты. Готовлю ужин для себя каждый вечер.

— Какой твой рекорд по очкам в матче на любом уровне?

— Я бы сказал, что около 35.

— Какое твоё главное воспоминание [об НБА] как у фаната?

— Финал НБА 2016 года. Это мой первый финал, который я посмотрел.

— Кольцо с двойным ободом или без сетки?

— Уф, с двойным.

— Можешь показать своё любимое празднование?

— Я сжимаю кулак и слегка трясу им. Также я слегка топаю, когда попадаю трёхочковый.

— Какой твой любимый никнейм?

— Йей.

— Какие у тебя установлены обои на телефоне и почему?

— Это похоже на поле в России. Я сам его сфотографировал.