Видео: Вембаньяма промахнулся по мячу при попытке ударить через себя

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», попытался ударить через себя по ходу футбольного матча.

На кадрах видно, что Вембаньяма под прессингом защитника ударил по воротам, но попал в голкипера. Попытавшись подстроиться под отскочивший мяч, он попытался нанести удар в падении через себя, но не попал по мячу. Виктор после своего промаха и падения на газон засмеялся.

Ранее по ходу этого же матча французский звёздный центровой забил гол прямым ударом со штрафного, попав в перекладину.