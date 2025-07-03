«В 41 у тебя нет рычагов воздействия». Скаут — о возможном уходе Леброна из «Лейкерс»

Анонимный скаут НБА объяснил, почему четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс не покинет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Пожалуйста, прекратите эту глупость. Вероятность того, что «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет Леброна Джеймса, равна нулю, даже если он этого потребует. Может быть, даже меньше нуля. Этого не произойдёт. И никогда не будет. Леброн зарабатывает слишком много денег для этой организации, даже если он плохо играет или выбыл из-за травмы. Это прежде всего бизнес, никогда не забывайте об этом. «Лейкерс» никогда не окупили бы тот доход, который он приносит. Даже за пять лет.

Опять же, даже если он сам затребует обмена — «Лейкерс» сказали бы: «Очень жаль». Во-первых, он воспользовался своим опционом игрока, как только смог. Если бы он действительно хотел уйти — чего, опять же, у него нет — он мог бы отказаться от этого и выйти на рынок свободных агентов. Но он активировал опцию игрока. Так что, даже если бы он потребовал обмена, «Лейкерс» сказали бы «нет». Если бы он сказал, что не будет подчиняться и всё равно уйдёт… что ж, если вы из «Лейкерс», то это речь о наследии. В этом случае он не нанёс бы вреда «Лейкерс», а только самому себе и своему имиджу.

Если он пригрозит уходом в конце года из-за слабых результатов, то даже тогда «Лейкерс» сказали бы: «Ну и что?» Леброну исполнится 41 год. Если бы он захотел уйти в конце сезона, «Лейкерс» просто пожали бы плечами и ушли, получив достаточно места в платёжной ведомости. Это не 27-летний Леброн. В 41 год у тебя нет рычагов воздействия.

Я убеждён, что социальные сети управляются 15-летними подростками, которые превращают этот мусор в евангелие. Леброн не собирается оставлять свою семью в Лос-Анджелесе и точно не вернётся в Кливленд. Он там был. Он также не собирается в Даллас или куда-то ещё. У него сейчас лучшие условия там, где он находится. Он это знает. «Лейкерс» это знают. Он никуда не поедет, определённо не сейчас, и я бы рискнул сказать, что никогда. Предполагать обратное — просто глупость и (ради) кликов», — приводит слова скаута издание Hoopswire.