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Представлен вероятный стартовый состав «Лейкерс» после подписания контракта с Эйтоном

Представлен вероятный стартовый состав «Лейкерс» после подписания контракта с Эйтоном
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Авторитетное издание Bleacher Report представило вероятный стартовый состав команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после подписания контракта с центровым Деандре Эйтоном.

Вероятная стартовая пятёрка «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026 по версии Bleacher Report:

1. Лука Дончич — разыгрывающий защитник;
2. Остин Ривз — атакующий защитник;
3. Леброн Джеймс — лёгкий форвард;
4. Руи Хатимура — тяжёлый форвард;
5. Деандре Эйтон — центровой.

В ночь на 3 июля авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Эйтон подписал контракт с «Лейкерс», по которому получит за сезоне-2024/2025 $ 34 млн.

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