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«Отличная замена Паскуалю». Кириленко — о Секуличе в «Зените»

«Отличная замена Паскуалю». Кириленко — о Секуличе в «Зените»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Единой лиги ВТБ, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о приходе словенского специалиста Александра Секулича на должность главного тренера в «Зенит».

«В любом случае его заслуги говорят сами за себя. И со сборной Словении он прошёл очень удачный период. Думаю, это отличная замена Паскуалю», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга заявила, что контракт со словенцем рассчитан на сезон-2025/2026 с возможностью продления по схеме «1+1».

Ранее «Зенитом» руководил испанский специалист Хавьер Паскуаль, который покинул команду по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Секулич с 2022 по 2024 год возглавлял «Локомотив-Кубань».

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