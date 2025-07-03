Экс-игрок НБА рассказал, как Адетокунбо не дал «Милуоки» приобрести Батлера

34-летний американский бывший баскетболист НБА Джон Хенсон, игравший на позициях тяжёлого форварда и центрового, рассказал, как звёздный греческий форвард Яннис Адетокунбо из команды «Милуоки Бакс» влияет на решения руководства по поводу приобретения баскетболистов.

«Почти произошёл обмен… Крис Миддлтон должен был уйти, а на его место хотели взять Джимми Батлера — Яннис сказал: «Нет, мы этого не сделаем» — это был единственный раз, когда я видел, чтобы он встал и что-то сказал», — приводит слова Хенсона издание Clutch Points.

Хенсон провёл в «Милуоки» бо́льшую часть своей карьеры. Он был выбрал под 14-м номером на драфте-2012 и выступал за «Бакс» до 2019-го.