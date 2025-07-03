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Чемпион Единой лиги и двукратный обладатель Суперкубка покинул «Зенит»

Чемпион Единой лиги и двукратный обладатель Суперкубка покинул «Зенит»
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31-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, Денис Захаров покинул клуб Единой лиги ВТБ «Зенит» в связи с окончанием срока действия контракта, о чём сообщила пресс-служба санкт-петербургской команды.

В составе «Зенита» Захаров провёл пять сезонов, приняв участие в 176 встречах команды. Он занимает шестое место в истории клуба по сыгранным матчам. За санкт-петербуржцев Денис стал обладателем золотых медалей Единой лиги в сезоне-2021/2022, серебряным призёром в 2025-м. Также выигрывал чемпионат России, Кубок России, дважды — Суперкубок лиги, четырежды — Кубок Кондрашина и Белова.

В сезоне-2024/2025 Захаров вышел на паркет в составе «Зенита» в 41 матче, набирая в среднем 2,3 очка, 1,0 подбора, 0,6 передачи, 0,2 перехвата при 0,3 потери.

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