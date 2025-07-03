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Кириленко рассказал, как появилось прозвище АК-47

Кириленко рассказал, как появилось прозвище АК-47
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Единой лиги ВТБ, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, как появилось его прозвище АК-47.

«Один из самых частых вопросов — откуда появилось прозвище АК-47? Ну, во-первых, АК — это Андрей Кириленко, тут объяснять не нужно. А вот с цифрами интереснее. Всю жизнь я играл под 13-м номером, у моей мамы был 13-й, и для меня это что-то родное. Я даже в «Юте Джаз» начинал под ним.

Но в НБА есть правило: если в команду приходит ветеран, он первым выбирает игровую цифру. И вот так у меня отобрали 13. Я ходил, не знал, какой номер взять. И тут один из моих тогдашних партнёров — Куинси Льюис (он сейчас, кстати, работает в «Юте») — сказал: «Слушай, у тебя же инициалы АК — возьми 47».

И я подумал: «Точно!» Так всё и совпало — и прозвище прижилось на всю карьеру. А ещё — забавный факт — я родился в Ижевске, где, собственно, работал Калашников. Так что всё сложилось, как пазл», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

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