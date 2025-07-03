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Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс выразил соболезнования семье погибшего Диогу Жоты

Совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс выразил соболезнования семье погибшего Диогу Жоты
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40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил соболезнования семье погибшего португальского нападающего ФК «Ливерпуль» Диогу Жоты.

«Все мои молитвы обращены к его близким в это время! Пусть вас всех направляют и защищают! YNWA, Жота!» — написал Джеймс в социальной сети Х (ранее Twitter).

В начале апреля 2011 года Леброн Джеймс стал миноритарным владельцем мерсисайдской команды, приобретя 2% акций за £ 4,7 млн. В 2023-м Джеймс увеличил свою долю в компании Fenway Sports Group (FSG), которой и принадлежит «Ливерпуль», в качестве бизнес-партнёра и заключил пожизненную сделку.

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