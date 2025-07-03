«Мы покончили с 90-ми!» Леброн, Нэш и Дюрант — об эволюции защиты в баскетболе

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джейс, представляющий «Лос-Анджелес Лейкерс», двукратный MVP Стив Нэш и двукратный обладатель титула Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») высказались об эволюции защиты в североамериканской лиге.

Леброн заявил, что современная защита основана на трэш-токе и постоянных сменах, на что Нэш выразил свою позицию.

«В современном баскетболе дело не в защите, может быть, сейчас защита и эволюционировала, но в последнее время нападающие бросают им больше вызовов. Новые решения, быстрая игра, броски с дальней дистанции, как вы знаете, когда смотришь ролики 15-20-летней давности, кажется, что почти все на площадке находятся внутри линии трёхочковых», — сказал Нэш в подкасте Mind the Game.

«15-20 лет назад, чёрт возьми, я уже был в лиге. Я думал, ты собираешься сказать какую-нибудь гадость о человеке 90-х.… Мы покончили с 90-ми годами!» — ответил Джеймс.

Кевин Дюрант согласился с этим и далее заявил, что стиль баскетбола 1990-х «просочился» в 2000-е настолько, что в каждой команде, по сути, был только один игрок, бросающий с трёхочковой линии, а остальные бросали только со средней дистанции или ближе.