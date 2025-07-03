17-летний российский форвард Егор Амосов стал игроком «Реала» — источник

17-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, Егор Амосов стал игроком молодёжного состава мадридского «Реала», сообщил телеграм-канал «Перехват».

По данным источника, контракт Амосова и мадридского клуба, выступающего в Евролиге, заключён по формуле «1+1» с возможностью покинуть команду после дебютного сезона как для возвращения в Единую лигу ВТБ, так и для перехода в Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) в США.

Амосов с 2022-го выступал в Единой лиге в составе «Самары». В сезоне-2022/2023 он принял участие в одном матче регулярного чемпионата, в сезоне-2023/2024 вышел на площадку восемь раз, а в минувшем розыгрыше принял участие в 34 встречах. В сезоне-2024/2025 он набирал в среднем 5,9 очка, 3,5 подбора, 1,5 передачи, 1,0 перехвата при 1,6 потери.