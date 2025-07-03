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«Не очень подходит». Эксперт — о подписании «Лейкерс» центрового Эйтона

«Не очень подходит». Эксперт — о подписании «Лейкерс» центрового Эйтона
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Каухерд прокомментировал подписание командой «Лос-Анджелес Лейкерс» 26-летнего багамского центрового Деандре Эйтона.

«Лейкерс» буквально оказались в ловушке. Поэтому они подписали контракт с Деандре Эйтоном. [«Блэйзерс»] захотели от него избавиться. Это не сработало ни в «Портленде», ни в «Финиксе». Он не очень подходит команде, его хватит на год или два. Но я думаю, что они должны были что-то предпринять. Эйтон может показать лучшую версию себя, если от него не будет требоваться набирать очки», — сказал Каухерд на своём YouTube-канале The Colin Cowherd Podcast.

Эйтон был выбран «Финикс Санз» на драфте НБА 2018 года под общим первым номером.

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