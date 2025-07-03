«Я всё ещё проворен для доминации в «краске» против любого». Шакил — о своей форме

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался о своей форме и шансах сыграть одна на один с любым игроком североамериканской лиги.

«Если бы у нас была игра на владение, где мы находились бы только в средней зоне, и, скажем, пять раз один на один, то мне нравятся мои шансы. На данный момент я высоко оцениваю себя против любого игрока лиги в «краске».

Я верю, что если бы у меня был мяч и если бы мы играли только в посте, я верю, что достаточно силён. Думаю, что я всё ещё достаточно проворен, чтобы доминировать в «краске», — приводит слова О'Нила издание Sportskeeda.