Шакил О'Нил признался, как подложил «сюрприз» в «Феррари» друга

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил вспомнил, как подложил фекалии в «Феррари» своего приятеля, чтобы разыграть его.

«Помню, он вышел и сказал: «Эй, чувак, кто-то подбросил дерьма в мою машину». Я такой: «Не знаю, наверное, это тот чувак, который выгуливал собаку». Он прям разозлился: «Ни одна собака не заберётся в мою «Феррари» и не будет испражняться на сиденье», — вспомнил Шакил в своём подкасте.

Отметим, что О'Нил славился розыгрышами, которые зачастую были на грани или переходили её.

Ранее О'Нил высказался о своей форме и шансах сыграть один на один с любым игроком североамериканской лиги.

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли: