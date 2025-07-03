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Владимир Гомельский оценил переход Владислава Емченко в «Зенит»

Владимир Гомельский оценил переход Владислава Емченко в «Зенит»
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о решении атакующего защитника Владислава Емченко перейти в «Зенит». Ранее спортсмен выступал за «Локомотив-Кубань», который он покинул в конце июня.

«Емченко принял решение покинуть «Локо» именно из-за того, что был недоволен количеством своего игрового времени и ролью в команде. Надеюсь, что Владислав найдёт общий язык с новым тренером «Зенита» Секуличем. Тем более что они хорошо знакомы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Недавно о переходе в «Зенит» высказался сам Емченко.

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