17-летний россиянин Егор Амосов прояснил, перейдёт ли он в «Реал»

17-летний лёгкий форвард Егор Амосов подтвердил, что перейдёт в мадридский «Реал».

«Да, действительно перехожу в «Реал», — приводит слова Амосова «Матч ТВ».

Недавно телеграм-канал «Перехват» сообщал, что Егор подписал контракт с мадридским клубом по формуле «1+1» с возможностью покинуть команду после дебютного сезона как для возвращения в Единую лигу ВТБ, так и для перехода в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) в США.

Напомним, ранее за «Реал» выступал другой россиянин, Егор Дёмин, который в новом сезоне будет играть в НБА за клуб «Бруклин Нетс».

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