Шакил О'Нил назвал сумму, которую хотел бы получить с $ 10 млрд после продажи «Лейкерс»

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мнением о продаже клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он выступал с 1996 по 2004 год. Вместе с «озёрниками» Шакил трижды становился чемпионом НБА. Ранее сообщалось, что «Лейкерс» будут проданы Марку Уолтеру. Приблизительная цена сделки – $ 10 млрд.

«Лейкерс» продали за $ 10 млрд, а я ничего не получил. Мэджик Джонсон, я и Коби Брайант внесли свой вклад в команду. Так могу ли я что-нибудь получить? Могу ли я получить чек примерно на $ 50 млн?» — сказал О'Нил в своём подкасте.

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли: