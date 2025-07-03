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Шакил О'Нил назвал сумму, которую хотел бы получить с $ 10 млрд после продажи «Лейкерс»

Шакил О'Нил назвал сумму, которую хотел бы получить с $ 10 млрд после продажи «Лейкерс»
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мнением о продаже клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он выступал с 1996 по 2004 год. Вместе с «озёрниками» Шакил трижды становился чемпионом НБА. Ранее сообщалось, что «Лейкерс» будут проданы Марку Уолтеру. Приблизительная цена сделки – $ 10 млрд.

«Лейкерс» продали за $ 10 млрд, а я ничего не получил. Мэджик Джонсон, я и Коби Брайант внесли свой вклад в команду. Так могу ли я что-нибудь получить? Могу ли я получить чек примерно на $ 50 млн?» — сказал О'Нил в своём подкасте.

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