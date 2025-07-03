Назван предполагаемый вариант обмена Дюранта с участием семи команд НБА

Эксперты Фред Катц и Блейк Стерн во время эфира в соцсетях поделились мнением о потенциальном обмене в НБА с участием форварда Кевина Дюранта. По их словам, сделка пока не оформлена, а её детали лишь прорабатываются. В общей сложности в обмене могут поучаствовать семь команд: «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз», «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз».

Потенциальный обмен мог бы выглядеть следующим образом: «Санз» получили бы Джейлена Грина, Диллона Брукса, Хамана Малуаха (трое – из «Хьюстона»), а также Рашира Флеминга («Миннесота Тимбервулвз») и Коби Бри («Голден Стэйт Уорриорз»); «Уорриорз» получат Алекса Тухи («Финикс»), Джахмая Машака («Хьюстон»); «Рокетс» получат Дюранта («Финикс») и Клинта Капелу («Атланта»); «Лейкерс» – Аду Тьеро («Бруклин»); «Тимбервувз» – Рокко Зикарски. Кроме того, в рамках сделки предполагаются обмены пиками и денежное возмещение.

Фото: https://x.com/RTNBA

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Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»: