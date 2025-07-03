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Названо условие, при котором «Даллас» начнёт переговоры с Леброном Джеймсом

Названо условие, при котором «Даллас» начнёт переговоры с Леброном Джеймсом
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Авторитетный инсайдер и эксперт Дэйв Макменамин во время выступления на канале ESPN LA в YouTube поделился мнением о потенциальном переходе лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Даллас Маверикс». По словам Макменамина, ветеран «Лос-Анджелес Лейкерс» может перебраться в клуб из Техаса только в том случае, если выкупит свой контракт.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

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