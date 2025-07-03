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«Реал» объявил об уходе Чуса Матео с поста главного тренера команды

«Реал» объявил об уходе Чуса Матео с поста главного тренера команды
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Испанский специалист Чус Матео ушёл с поста главного тренера мадридского «Реала». Об этом информирует пресс-служба команды.

«Реал» Мадрид благодарит Чуса Матео за его работу и преданность делу на протяжении трёх сезонов, в течение которых он руководил нашей командой. Чус Матео всегда образцово представлял ценности нашего клуба. «Реал» желает ему и его семье всего наилучшего на его новом этапе жизни», — говорится в сообщении мадридской команды.

Матео занимал должность главного тренера «Реала» с 2022 года. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом национального первенства и побеждал в Евролиге (2023). В 2024 году Чус был признан «Тренером года» в Евролиге.

Ранее сообщалось, кто может возглавить «Реал».

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