Стал известен новый главный тренер «Реала» после ухода Чуса Матео

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло возглавил «Реал». Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба. Ранее «Реал» объявил об уходе с поста главного тренера Чуса Матео, занимавшего его с 2022 года.

Отмечается, что контракт со Скариоло рассчитан на три сезона – до 30 июня 2028 года.

Напомним, под руководством Матео «Реал» дважды становился чемпионом национального первенства, а также побеждал в Евролиге (2023). В 2024 году Чус был признан «Тренером года» в Евролиге.

В прошлом сезоне Евролиги «Реал» занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата, а в четвертьфинальной серии плей-офф уступил греческому «Олимпиакосу» (1-3 в серии).