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Названо отношение Луки Дончича к переходу в «Лейкерс» Деандре Эйтона

Названо отношение Луки Дончича к переходу в «Лейкерс» Деандре Эйтона
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич воодушевлён возможностью сыграть с 26-летним центровым Деандре Эйтоном. Об этом информирует The Athletic.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Эйтон подпишет контракт с «Лос-Анджелесом».

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деандре представлял «Портленд Трэйл Блэйзерс». В 40 матчах за клуб центровой в среднем набирал 14,4 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 1,6 передачи.

Ранее называлось условие, при котором «Даллас Маверикс» начнёт переговоры с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

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