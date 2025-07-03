Шакил О'Нил удостоен звезды на голливудской Аллее славы

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил получит звезду на знаменитой Аллее славы в Голливуде. Об этом информирует пресс-служба комитета организации. Легендарный спортсмен вошёл в «звёздный класс 2026 года» среди прочих 35 имён.

В список вошли представители различных сфер, оказавшие существенное влияние в своих отраслях: кино, музыке, телевидении и прочих. О'Нил стал единственным представителем категории «спортивные развлечения».

Ранее О'Нил назвал сумму, которую хотел бы получить после продажи команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», где он выступал с 1996 по 2004 год.

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера: