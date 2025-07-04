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Кириленко назвал предстоящих соперников сборной России в товарищеских матчах

Кириленко назвал предстоящих соперников сборной России в товарищеских матчах
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Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос о предстоящих соперниках мужской сборной России по товарищеским матчам.

«Мы понимаем, что та ситуация, которая сложилась в Иране сейчас, не позволяет сыграть там. Поэтому ищем возможности для замены. Возможно, команда Ирана сможет приехать к нам. Тоже такой вариант существует.

Поэтому по сборным примерное понимание есть. В Египте мы точно сыграем два матча. А вот по Ирану может получиться так, что они к нам выберутся», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Кириленко на «Чемпионате».
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