Кириленко назвал предстоящих соперников сборной России в товарищеских матчах

Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос о предстоящих соперниках мужской сборной России по товарищеским матчам.

«Мы понимаем, что та ситуация, которая сложилась в Иране сейчас, не позволяет сыграть там. Поэтому ищем возможности для замены. Возможно, команда Ирана сможет приехать к нам. Тоже такой вариант существует.

Поэтому по сборным примерное понимание есть. В Египте мы точно сыграем два матча. А вот по Ирану может получиться так, что они к нам выберутся», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Кириленко на «Чемпионате».

Достижения сборных России по баскетболу: