Кириленко: игры со Швейцарией, Словенией, Сербией, Арменией очень важны для сборной России

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о товарищеских матчах мужской сборной России U20 со сверстниками из Швейцарии, Словении, Сербии и Армении.

«Действительно, сборная U20 сыграла у нас хорошие матчи. В условиях нынешнего международного опыта это, можно сказать, уникальное межсезонье, когда столько много игр с хорошими и разными соперниками удалось провести. Уверен, что для 20-летних ребят это были полезные матчи.

Конечно, нам хочется всегда выбирать самых сильных возможных соперников. Не всегда это сегодня получается. Но это вопрос личных отношений, это вопрос работы. И действительно здесь хочется отметить работу Сергея Мони и Владимира Дячка, которые очень активны были до этого межсезонья.

За последние полгода им удалось поездить в разные страны и договориться с коллегами из других федераций. Было сложно, но на человеческом уровне все в абсолютно нормальных отношениях, но очень аккуратно сейчас подходят к такой деликатной теме.

Это не очень лёгкая история и вопросы логистики. Но в любом случае — результат есть результат. Нам удалось провести эти игры, и я очень рад, что юношеские команды выходят на паркет. Это в нынешних условиях дорогого стоит», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Кириленко на «Чемпионате».

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