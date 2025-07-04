Кириленко ответил критикам выбора «Бруклина» в пользу Егора Дёмина

Экс-игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о критике в адрес «Бруклин Нетс» после выбора на драфте российского защитника Егора Дёмина.

«Огромное количество экспертов, которые смотрят игры. Кто-то считает, что подходит, кто-то считает, что не подходит. Я несколько лет назад видел драфт, когда выбрали Кристапса Порзингиса в «Нью-Йорк» — его освистали болельщики «Никс», а потом он стал одним из лучших игроков там. А видел наоборот, когда выбирали кого-то и он не играл. Тот же Скут Хендерсон из «Портленда», который был выбран третьим номером драфта. Все на него такие ожидания ставили, что он будет сейчас игроком номер один, который и Вембаньяму перепрыгнет. Оказалось, что он не заиграл.

И, опять же, может быть, он заиграет позже. Поэтому это такая неблагодарная вообще история предсказывать заранее кто как будет играть. Есть ребята, которые раскрываются позже, есть ребята, которые раскрываются раньше, есть те, которые никогда не раскрываются, а есть те, кто раскрывается сразу и ведёт за собой команду. Поэтому мы желаем удачи Егору, у него время есть, всё в его руках», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Кириленко на «Чемпионате».

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: