Кириленко: Дёмину в НБА нужно расслабиться, не думать об ответственности

Экс-игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о перспективах российского защитника «Бруклина» Егора Дёмина за океаном.

«Конечно, я очень рад за него, и, естественно, мы все болеем за него. После драфта я сразу набрал и поздравил его, тем более что он будет в «Бруклине», я там играл. Так что, если у него будут какие-то вопросы, с удовольствием помогу ему, чем могу. Настрой у него боевой, хороший. Я ему только сказал, чтобы он оставил эти все истории про ответственность, потому что на него сейчас большую ответственность все накладывают, все хотят, чтобы сейчас он вдруг сразу заиграл.

Я, наоборот, считаю, что нужно расслабиться и спокойно работать. Расслабиться в хорошем смысле, конечно, в рабочем. Убрать из головы вот эти все ожидания, просто начать спокойно работать, привыкать к команде. У него отличные данные, голова на плечах есть. Спокойно работать и шаг за шагом прогрессировать.

У него очень много времени впереди. Получится заиграть в этом сезоне — будет играть в этом сезоне. Не получится — время всё равно у него есть. Мы на него рассчитываем также и в сборной России, потому что действительно это огромная часть нашей национальной команды. Поэтому вперёд, Егор!» — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Кириленко на «Чемпионате».

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