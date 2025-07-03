Экс-игрок НБА Бен Маклемор признан виновным в деле об изнасиловании

Присяжные штата Орегон признали бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бена Маклемора виновным в изнасиловании девушки в 2021 году. Как информирует ESPN US, Маклемор был признан виновным по трём из четырёх пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании первой степени. Маклемор не признал себя виновным ни по одному из пунктов.

Адвокаты баскетболиста настаивали, что жертва сама инициировала сексуальный контакт и дала на него согласие.

Маклемор был выбран под седьмым номером на драфте НБА 2013 года клубом «Сакраменто Кингз». В общей сложности за время выступления в НБА он играл за пять команд. Помимо «Сакраменто», это были «Мемфис Гриззлиз», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

23-летний игрок НБА проводит время с 40-летней возлюбленной: