Кириленко назвал клуб, за который болеет в Единой лиге

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о перспективах московской команды МБА-МАИ в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Я действительно болею за МБА — это один из моих любимых проектов, слежу за ними. Рад, что к ним пришли и Зайцев, и Платунов, и Балашов, и Гудумак. Действительно хороший сплав опыта и молодости и также тренерский штаб. Мне кажется, что у них есть шанс показать хороший результат. Но даже если у них нет результата — мне всё равно симпатична эта команда. Даже если они последние будут в Единой лиге.

Они всё время играют на грани близкого результата, всегда стараются, всегда очень интересно наблюдать за ними. И то, что ребята все свои, все из спортшкол, которые по стране у нас разбросаны, и я большую часть их видел ещё на детском уровне, вдвойне радует», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Кириленко на «Чемпионате».

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