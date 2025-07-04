«Бруклин» объявил о подписании контракта с россиянином Егором Дёминым

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» официально объявила о заключении контракта с 19-летним российским игроком Егором Дёминым. Кроме того, «Нетс» объявили о заключении соглашений с Беном Сарафом и Дэнни Вольфом.

«Бруклин» подписал многолетние контракты с Егором Дёминым, выбранным под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года, Беном Сарафом, выбранным под 26-м номером, и Дэнни Вольфом, выбранным под 27-м номером. В соответствии с политикой команды условия сделок не были обнародованы», — говорится в сообщении «Нетс».

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