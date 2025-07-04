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Инсайдер назвал игрока, который может покинуть НБА ради клуба из Евролиги

Инсайдер назвал игрока, который может покинуть НБА ради клуба из Евролиги
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33-летний центровой Йонас Валанчюнас рассматривает возможность перехода в греческий «Панатинаикос». Об этом информирует Basket News, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что «Панатинаикос» направил Валанчюнасу предложение и спортсмен близок к тому, чтобы его принять. Отмечается, что речь идёт о трёхлетнем контракте на сумму почти в € 12 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Валанчюнас выступал за «Сакраменто Кингз». Ранее сообщалось, что Йонас в результате обмена перейдёт в «Денвер Наггетс». В НБА литовский центровой провёл 13 сезонов.

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