Инсайдер назвал игрока, который может покинуть НБА ради клуба из Евролиги

33-летний центровой Йонас Валанчюнас рассматривает возможность перехода в греческий «Панатинаикос». Об этом информирует Basket News, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что «Панатинаикос» направил Валанчюнасу предложение и спортсмен близок к тому, чтобы его принять. Отмечается, что речь идёт о трёхлетнем контракте на сумму почти в € 12 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Валанчюнас выступал за «Сакраменто Кингз». Ранее сообщалось, что Йонас в результате обмена перейдёт в «Денвер Наггетс». В НБА литовский центровой провёл 13 сезонов.

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом: