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Инсайдер оценил вероятность того, что Леброн Джеймс останется в «Лейкерс»

Инсайдер оценил вероятность того, что Леброн Джеймс останется в «Лейкерс»
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Известный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст дал комментарий по поводу лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Может ли Джеймс карьеру в «Лейкерс»? Я бы сказал, что это сомнительно. Время Леброна в «Лейкерс» подходит к концу. Они начинают отдаляться друг от друга. На самом деле можно было бы утверждать, что это началось, когда они обменяли Луку Дончича», — сказал Уиндхорст на канале ESPNCleveland в YouTube.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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