Дёмин высказался об одноклубнике в «Нетс», с которым он встречался в молодёжной Евролиге

19-летний российский игрок Егор Дёмин вспомнил о финале молодёжной Евролиги, когда он выступал за юниорскую команду «Реала». В решающем матче в команде соперников выступал его нынешний одноклубник по «Бруклин Нетс» Нолан Траоре.

«Помню тот самый матч финала ANGT. В команде соперника играл Нолан Траоре, который на том турнире был одним из лучших и вошёл символическую пятёрку турнира. И в финальном матче, так же, как и я, отдал все силы, чтобы выиграть турнир. Но моя команда тогда оказалась сильнее, и мы стали чемпионами. Я следил за успехами Нолана весь прошлый год, а теперь мы тиммейты», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егор Дёмин презентовал именное игровое джерси: