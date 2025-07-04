Инсайдер: процесс ухода Леброна Джеймса из «Лейкерс» начался

Известный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст выразил уверенность, что лёгкий форвард Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Процесс ухода Леброна из «Лейкерс» начался. Это может быть связано с завершением карьеры. Этот может быть связано с чем-то другим», — сказал Уиндхорст на канале ESPNCleveland в YouTube.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент ветерану калифорнийской команды 40 лет.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: