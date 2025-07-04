Инсайдер назвал решение «Лейкерс», которым был шокирован Леброн Джеймс

Известный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст вспомнил об обмене словенца Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся в феврале этого года. В результате сделки калифорнийский клуб покинул Энтони Дэвис. По словам Уиндхорста, лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, несмотря на слухи, не был в курсе об обмене.

«Все тогда думали, что Леброн был замешан в обмене Луки Дончича. Но я ещё тогда говорил, что не верю в это – Леброн не был замешан. Думаю, он был шокирован тем, что они обменяли Энтони Дэвиса», — сказал Уиндхорст на канале ESPNCleveland в YouTube.

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