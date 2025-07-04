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В «Лейкерс» продлят контракт с 25-летним центровым

В «Лейкерс» продлят контракт с 25-летним центровым
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Центровой Джексон Хэйс и «Лос-Анджелес Лейкерс» договорились о продлении сотрудничества ещё на один сезон, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Отмечается, что Хэйс будет выступать в роли запасного центрового для Деандре Эйтона, недавно подписавшего с «Лейкерс» двухлетний контракт на сумму $ 16,6 млн. В настоящее время Хэйсу 25 лет.

В минувшем сезоне он провёл 56 матчей, в среднем набирая 6,8 очка, 4,8 подбора и одну результативную передачу за 19,5 минуты на площадке. Напомним, Хэйс был выбран под восьмым номером на драфте НБА 2019 года клубом «Нью-Орлеан Пеликанс».

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