«Миннесота» обыграла «Вашингтон» в женской НБА. Клюндикова и Косу появились на паркете

Сегодня, 4 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Вашингтон Мистикс». Игра закончилась со счётом 92:75 в пользу домашней команды.

В этой встрече приняли участие две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на площадке семь минут, за которые набрала два очка и сделала два подбора.

Косу за три минуты отметилась двумя очками и одним подбором. Клюндикова пополнила состав «Миннесоты» после ухода из «Лос-Анджелес Спаркс», а Косу была выбрана на недавнем драфте WNBA под 15-м номером.