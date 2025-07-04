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Фото: Егор Дёмин подписывает первый контракт в НБА

Фото: Егор Дёмин подписывает первый контракт в НБА
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В ночь на 4 июля 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин официально стал игроком «Бруклин Нетс», будучи выбранным под восьмым общим номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

Таким образом, Дёмин подписал свой первый контракт в североамериканской лиге, о чём пресс-служба нью-йоркского клуба сообщила, опубликовав соответствующую фотографию.

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Кроме Дёмина, в первом раунде драфта «Нетс» выбрали ещё четырёх баскетболистов. Ожидается, что в ближайшее время Егор и «Бруклин» примут участие в Летней лиге — 2025.

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Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд:

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