Бэйлесс публично усомнился в приоритетах Леброна после продления контракта с «Лейкерс»

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс обратился к звёздному лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу после того, как контракт игрока с клубом был автоматически продлён в связи с активацией его опции.

«В 23-м году, в возрасте 41 года. Разве нельзя было отказаться, скажем, от $ 20 или $ 30 млн ради того, чтобы значительно повысить шансы «Лейкерс» на победу прямо сейчас?

Леброн, ты хочешь получать столько, сколько заслуживаешь, или готов пойти на всё ради победы?» — сказал Бэйлесс в рамках собственного подкаста.

Фанаты перешли на блеяние козы во время выступления Леброна: